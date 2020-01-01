г.Екатеринбург, пр.Космонавтов, 21
г.Новосибирск, ул. 2-я Станционная, 21
Мировая Металлургия
пр. Космонавтов, 21 620012 Екатеринбург +7(343)2667700
ул.2-я Станционная, д.21 630041 Новосибирск +73832105600
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Доставка металлопроката

отправляем продукцию
по всей России
любыми объёмами
Резка листов

Отрезаем от листов и полос
нужное вам количество
Отрезаем от кругов

режем прутки и болванки
на заготовки по вашим размерам
Металлопрокат оптом и в розницу

более 10 000 т в наличии,
также работаем под заказ
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Металлопрокат

ООО «Мировая Металлургия» осуществляет поставки металлопроката различных марок сталей и типоразмеров, среди которых лист холоднокатаный, лист горячекатаный, круг стальной, шестигранник, квадрат стальной, дробь стальная и дробь чугунная, сетка нержавеющая. Мы успешно сотрудничаем с организациями, а также частными заказчиками, многие из которых становятся постоянными клиентами, регулярно расширяем и обновляем ассортимент. В нем представлены различные виды металла — черный, цветной и нержавеющий. Весь сортамент соответствует требованиям нормативно-технических документов, что подтверждено сертификатами. Отрезаем от кругов стальных и листов горячекатаных нужное вам количество. Мы берем на себя организацию доставки металла до вашего склада в любую точку России или СНГ, что заметно облегчает ваши задачи в покупке металлопроката. Сотрудничать с нами выгодно, поскольку мы предоставляем скидки постоянным клиентам, к каждому покупателю у нас индивидуальный подход. Для того, чтобы купить металлопрокат звоните по телефону +7 (343) 266-77-00 или отправляйте ваш запрос по электронной почте.

Популярный сортамент:

НаименованиеМарка сталиЦена за тонну, рублей
Круг стальной 30ХМА от 58000 рублей
Круг стальной 38Х2МЮА от 66000 рублей
Круг стальной 45ХН2МФА от 88000 рублей
Круг стальной 95Х18 от 198000 рублей
Круг стальной 40ХН от 52000 рублей
Лист стальной 30ХГСА от 64000 рублей
Лист стальной 17Г1С от 58000 рублей
Лист стальной 20К от 54000 рублей
Лист стальной 08Ю от 44000 рублей
Лист стальной У8А от 88000 рублей
Полоса стальная ХВГ от 160000 рублей
Полоса стальная 9ХС от 98000 рублей
Полоса стальная У10А от 94000 рублей
Полоса стальная Х12МФ от 198000 рублей
Полоса стальная 6ХВ2С от 148000 рублей
Шестигранник стальной 09Г2С от 58000 рублей
Шестигранник стальной 55С2 от 148000 рублей
Шестигранник стальной 30ХМА от 78000 рублей
Шестигранник стальной 14Х17Н2 от 240000 рублей
Шестигранник стальной 12Х18Н10Т от 280000 рублей

Среди основных видов реализуемого металлопроката стоит отметить:

  • сортовой металлопрокат — круги, квадраты, шестигранники, полосы, поковки;
  • листовой — холоднокатаный, горячекатаный, рифленый, оцинкованный, инструментальный;
  • фасонный — швеллер, балка, уголок;
  • трубы и трубопроводную арматуру — горячекатаная, холоднокатаная, электросварная, профильная, переходы, фланцы, тройники, отводы;
  • сетку нержавеющую — фильтровальная, тканая, «микро».

Вся продукция характеризуется превосходным качеством и соответствует необходимым нормативно-техническим документам.

Мы осуществляем доставку металлопроката по Новосибирску и Екатеринбургу, в другие города РФ, а также в Казахстан и Беларусь.

Каждому заказчику предлагаются выгодные условия сотрудничества:

  • Профессиональная консультация специалиста.
  • Гибкая система скидок.
  • Широкий сортамент – более 5000 наименований.
  • Оперативная доставка по адресу заказчика.
  • Широкий спектр дополнительных услуг: резка проката по размерам, сварка, гибка.
  • Оперативная обработка заявок.

Подробнее

Хранение металлопроката на крытых складах
Реализация продукции по всей России, Казахстану и Белоруссии
Погрузка металлопроката в контейнера и крытый транспорт
Высокий уровень сервиса

Наши клиенты
мы в цифрах
5000
позиций
8500 т
в наличии
2
филиала
5000 т
отгружено
10 лет
на рынке
3000
заказов в год
800
постоянных клиентов
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