ООО «Мировая Металлургия» осуществляет поставки металлопроката различных марок сталей и типоразмеров, среди которых лист холоднокатаный, лист горячекатаный, круг стальной, шестигранник, квадрат стальной, дробь стальная и дробь чугунная, сетка нержавеющая. Мы успешно сотрудничаем с организациями, а также частными заказчиками, многие из которых становятся постоянными клиентами, регулярно расширяем и обновляем ассортимент. В нем представлены различные виды металла — черный, цветной и нержавеющий. Весь сортамент соответствует требованиям нормативно-технических документов, что подтверждено сертификатами. Отрезаем от кругов стальных и листов горячекатаных нужное вам количество. Мы берем на себя организацию доставки металла до вашего склада в любую точку России или СНГ, что заметно облегчает ваши задачи в покупке металлопроката. Сотрудничать с нами выгодно, поскольку мы предоставляем скидки постоянным клиентам, к каждому покупателю у нас индивидуальный подход. Для того, чтобы купить металлопрокат звоните по телефону +7 (343) 266-77-00 или отправляйте ваш запрос по электронной почте.
Популярный сортамент:
|Наименование
|Марка стали
|Цена за тонну, рублей
|Круг стальной
|30ХМА
|от 58000 рублей
|Круг стальной
|38Х2МЮА
|от 66000 рублей
|Круг стальной
|45ХН2МФА
|от 88000 рублей
|Круг стальной
|95Х18
|от 198000 рублей
|Круг стальной
|40ХН
|от 52000 рублей
|Лист стальной
|30ХГСА
|от 64000 рублей
|Лист стальной
|17Г1С
|от 58000 рублей
|Лист стальной
|20К
|от 54000 рублей
|Лист стальной
|08Ю
|от 44000 рублей
|Лист стальной
|У8А
|от 88000 рублей
|Полоса стальная
|ХВГ
|от 160000 рублей
|Полоса стальная
|9ХС
|от 98000 рублей
|Полоса стальная
|У10А
|от 94000 рублей
|Полоса стальная
|Х12МФ
|от 198000 рублей
|Полоса стальная
|6ХВ2С
|от 148000 рублей
|Шестигранник стальной
|09Г2С
|от 58000 рублей
|Шестигранник стальной
|55С2
|от 148000 рублей
|Шестигранник стальной
|30ХМА
|от 78000 рублей
|Шестигранник стальной
|14Х17Н2
|от 240000 рублей
|Шестигранник стальной
|12Х18Н10Т
|от 280000 рублей
Среди основных видов реализуемого металлопроката стоит отметить:
- сортовой металлопрокат — круги, квадраты, шестигранники, полосы, поковки;
- листовой — холоднокатаный, горячекатаный, рифленый, оцинкованный, инструментальный;
- фасонный — швеллер, балка, уголок;
- трубы и трубопроводную арматуру — горячекатаная, холоднокатаная, электросварная, профильная, переходы, фланцы, тройники, отводы;
- сетку нержавеющую — фильтровальная, тканая, «микро».
Вся продукция характеризуется превосходным качеством и соответствует необходимым нормативно-техническим документам.
Мы осуществляем доставку металлопроката по Новосибирску и Екатеринбургу, в другие города РФ, а также в Казахстан и Беларусь.
Каждому заказчику предлагаются выгодные условия сотрудничества:
- Профессиональная консультация специалиста.
- Гибкая система скидок.
- Широкий сортамент – более 5000 наименований.
- Оперативная доставка по адресу заказчика.
- Широкий спектр дополнительных услуг: резка проката по размерам, сварка, гибка.
- Оперативная обработка заявок.
Подробнее