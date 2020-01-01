ООО «Мировая Металлургия» осуществляет поставки металлопроката различных марок сталей и типоразмеров, среди которых лист холоднокатаный, лист горячекатаный, круг стальной, шестигранник, квадрат стальной, дробь стальная и дробь чугунная, сетка нержавеющая. Мы успешно сотрудничаем с организациями, а также частными заказчиками, многие из которых становятся постоянными клиентами, регулярно расширяем и обновляем ассортимент. В нем представлены различные виды металла — черный, цветной и нержавеющий. Весь сортамент соответствует требованиям нормативно-технических документов, что подтверждено сертификатами. Отрезаем от кругов стальных и листов горячекатаных нужное вам количество. Мы берем на себя организацию доставки металла до вашего склада в любую точку России или СНГ, что заметно облегчает ваши задачи в покупке металлопроката. Сотрудничать с нами выгодно, поскольку мы предоставляем скидки постоянным клиентам, к каждому покупателю у нас индивидуальный подход. Для того, чтобы купить металлопрокат звоните по телефону +7 (343) 266-77-00 или отправляйте ваш запрос по электронной почте.

Популярный сортамент:

Наименование Марка стали Цена за тонну, рублей Круг стальной 30ХМА от 58000 рублей Круг стальной 38Х2МЮА от 66000 рублей Круг стальной 45ХН2МФА от 88000 рублей Круг стальной 95Х18 от 198000 рублей Круг стальной 40ХН от 52000 рублей Лист стальной 30ХГСА от 64000 рублей Лист стальной 17Г1С от 58000 рублей Лист стальной 20К от 54000 рублей Лист стальной 08Ю от 44000 рублей Лист стальной У8А от 88000 рублей Полоса стальная ХВГ от 160000 рублей Полоса стальная 9ХС от 98000 рублей Полоса стальная У10А от 94000 рублей Полоса стальная Х12МФ от 198000 рублей Полоса стальная 6ХВ2С от 148000 рублей Шестигранник стальной 09Г2С от 58000 рублей Шестигранник стальной 55С2 от 148000 рублей Шестигранник стальной 30ХМА от 78000 рублей Шестигранник стальной 14Х17Н2 от 240000 рублей Шестигранник стальной 12Х18Н10Т от 280000 рублей

Среди основных видов реализуемого металлопроката стоит отметить:

сортовой металлопрокат — круги, квадраты, шестигранники, полосы, поковки;

листовой — холоднокатаный, горячекатаный, рифленый, оцинкованный, инструментальный;

фасонный — швеллер, балка, уголок;

трубы и трубопроводную арматуру — горячекатаная, холоднокатаная, электросварная, профильная, переходы, фланцы, тройники, отводы;

сетку нержавеющую — фильтровальная, тканая, «микро».

Вся продукция характеризуется превосходным качеством и соответствует необходимым нормативно-техническим документам.

Мы осуществляем доставку металлопроката по Новосибирску и Екатеринбургу, в другие города РФ, а также в Казахстан и Беларусь.

Каждому заказчику предлагаются выгодные условия сотрудничества:

Профессиональная консультация специалиста.

Гибкая система скидок.

Широкий сортамент – более 5000 наименований.

Оперативная доставка по адресу заказчика.

Широкий спектр дополнительных услуг: резка проката по размерам, сварка, гибка.

Оперативная обработка заявок.

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